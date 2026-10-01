Треньорът на България до 17 г.: Ако не ги накараш, момчетата няма да влязат във фитнеса

Колко голяма е разликата между младите български футболисти и връстниците им в чужбина и какво всъщност им липсва, за да направят следващата крачка? Селекционерът на България до 17 години Светослав Петров говори откровено в подкаста на БФС за един от проблемите, които вижда в развитието на родните таланти - отношението към тренировъчния процес и разбирането какво означава да бъдеш професионалист.

Той коментира работата с едно от най-важните поколения за бъдещето на националния ни футбол и за уроците, които младите играчи получават още с първите си стъпки зад граница.

Според него именно годините, в които талантите преминават от детско-юношеския към мъжкия футбол, могат да определят посоката на цялата им кариера.

„Това, което се опитвам в момента да обясня на играчите, е, че тази и следващата година са най-важните във футболната им кариера. Единият път може да им даде възможност да стигнат до най-високо ниво, а в другия случай до 2-3 години да са се отказали.

Знаете ли, сега от набор 2010 има доста хора, които излязоха в чужбина. Първият въпрос, който им задавам след месец-два, е дали има разлика. „Тренер, то няма нищо общо." А защо няма нищо общо? Защото тренировките са по два часа, всеки ден ходят на фитнес, има дисциплина. А защо не го правихте у нас - не знаят. Миналата година бяхме на лагер 20 дни, почти никой...

Ако не ги накараме ние, треньорите, да влязат във фитнеса, няма да го направят. Набор 2010 имат повече професионалисти. Това е проблемът - нашите футболисти не са свикнали да работят. Ние с Жоро Илиев, който е в моя щаб, искаме повече от тях да станат добри футболисти. Да се развият и да отидат на най-високо ниво. Това е много сериозен проблем, върху който съвременните поколения трябва да се замислят. Няма как с един час тренировка на ден да станем футболисти, които да отидем да играем в чужбина или да сме основни играчи в националния отбор. От събуждането до лягането трябва да си професионалист", категоричен е Петров.