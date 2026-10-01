От "Локо" (Сф) почетоха паметта на легендата Атанас Михайлов (снимки)

От "Локо" (Сф) почетоха днес с цветя и венци, положени на паметника до стадиона в "Надежда", паметта на клубната легенда Атанас Михайлов.

Първо това направиха треньорите и децата от ДЮШ, а след тях и представителният тим, треньорският щаб и ръководството.

"На този ден преди точно 20 години загубихме една от най-великите личности в историята на „Локомотив" и българския футбол – геният Атанас Михайлов.

Атанас Михайлов, или просто Бате Начко, освен фамозен играч, беше и изключително харизматична личност, която до последно отстояваше истинските ценности – както в играта, така и на чисто човешко ниво. Един от най-ярките примери у нас за клубна лоялност, той се превърна в символ на „Локомотив" и олицетворение на това, което означава любимият клуб за всички нас.

Рожба на клуба, той облича „червено-черната" фланелка едва на 10 години, а на 15 вече дебютира за мъжкия тим. Двукратен шампион на България – през 1964 и 1978 година. Оставя значима следа и в представителните отбори на България: записва 45 мача и 23 гола за „А" националния отбор (1967–1979), 2 мача с 1 гол за „Б" националния, както и 46 мача с 31 гола за младежкия национален отбор, в който е рекордьор по отбелязани голове в историята. Ключова част от тима ни, участвал на Световното първенство през 1974 година в Западна Германия. Сребърен медалист от Олимпийските игри в Мексико през 1968 година, където е обявен за най-добър играч на турнира.

Поразен от коварна болест, Начко си отива от този свят на 1 октомври 2006 година, едва на 57 години...

Както всяка година, ръководството, треньорският щаб, футболистите, академията и привържениците на „Локомотив" почетоха Начко пред паметната му плоча на стадиона, защото... ЛЕГЕНДИТЕ НЕ УМИРАТ!", написаха от "Надежда".