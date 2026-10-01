С месец октомври окончателно се сбогуваме с лятото и последните горещи дни за годината. Плажовете и фрапетата отстъпват място на есенните дрехи и разходките в града, а повечето време пред тв екраните означава и повече време за гледане на големи спортни събития.

Хубавото е, че спорт на високо ниво има целогодишно, а през октомври силните емоции в това отношение няма да липсват.

А много възможности целогодишно има и в сайта на българския топ букмейкър, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Там потребителите могат да играят при над 30 вида спорт - от най-популярните до силно екзотични.

Ето какво ни очаква през октомври и какво си струва да се наблюдава от света на спорта.

Международната пауза продължава с още два мача на България

Началото на месеца продължава с международната пауза във футбола и мачовете от Лига на нациите на УЕФА. А това означава и още две срещи на българския национален отбор - срещу Исландия и Люксембург далеч от дома.

Голямата новина е, че в тези два мача “лъвовете” ще бъдат без селекционера Александър Димитров, който подаде оставка след равенството 0:0 с Естония в Пловдив. След това реми България има само една точка от първите два мача, заемайки последното четвърто място в групата.

На 3 октомври представителният тим ще гостува в Рейкявик на Исландия, а на 6 октомври предстои визита на Люксембург във Великото херцогство. В тези две срещи България ще бъде предвождана от временния селекционер Атанас Рибарски, треньор на националите до 19 години.

Любителите на големи дербита също ще останат доволни от това, което предстои, особено в Лига А на Лига на нациите. На 2 октомври предстои великолепно дерби между Франция и Италия, а на следващия ден Хърватия ще посрещне Англия в Риека. Интересно ще бъде и на 5 октомври, когато Франция ще се изправи срещу Белгия, а Италия ще посрещне Турция в не по-малко интересен двубой в Болоня.

Европейските клубни турнири се завръщат с българско участие

Краят на международната пауза означава само едно - завръщане на вътрешните първенства и европейските клубни турнири, традиционно предизвикващи силен интерес сред феновете. А това особено важи за привържениците на ЦСКА и Левски, които ще гледат своите любими отбори съответно в Лига на конференциите и Лига Европа.

На 15 октомври ЦСКА ще изиграе първия си мач в основната фаза на Лига на конференциите, а в столицата ще пристигне не кой да е, а френският гранд Монако. Прелюбопитната новина на “Армията” е, че “червените” вече имат нов старши-треньор - това е германският специалист Маркус Гиздол, притежаващ солиден опит в Бундеслигата.

Седмица по-късно - на 22 октомври, ЦСКА ще пътува до мразовитата Дания, където ще гостува на Нордселанд във втори свой двубой от Лига на конференциите.

Европейски предизвикателства предстоят и пред шампиона Левски, но във втория по сила турнир на континента - Лига Европа. На 15 октомври “сините” ще бъдат в Нидерландия, където отборът на Хулио Веласкес ще гостува на НЕК Ниймеген. Седмица по-късно Левски пътува до Чехия, където го очаква друго трудно гостуване - на Виктория Пилзен.

В Шампионската лига също ще бъде повече от интересно. През октомври футболните фенове ще имат удоволствието да се насладят на “горещи” битки от калибъра на Атлетико Мадрид - Манчестър Юнайтед, Рома - Реал Мадрид, Манчестър Сити - ПСЖ, Байерн Мюнхен - Арсенал, ПСЖ - Барселона и много други.

Първото “Ел Класико” за сезона

На 25 октомври целият свят ще насочи поглед към “Спотифай Камп Ноу”, където Барселона и Реал Мадрид ще се срещнат отново в първото за сезона “Ел Класико” на испанския футбол.

Освен заради всичко друго, дербито е очаквано с огромен интерес и заради завръщането на Жозе Моуриньо на треньорската скамейка на Реал. Португалецът знае как да нагнетява обстановката преди подобни дербита, а пиперливите му изказвания мотивират не само собствения му отбор, но и този на съперника. А това е предпоставка за един наистина “здрав” мач в каталунската столица.

Тенис страсти в Шанхай

Турнирите от Големия шлем в тениса приключиха за тази година, но това далеч не означава, че този спорт няма какво да предложи в оставащите седмици от сезона. На 7 октомври в Шанхай ще стартира турнир от сериите “Мастърс” при мъжете, който ще събере на едно място някои от най-класните тенисисти на планетата.

Неясна остава ситуацията с лидера в световната ранглиста Яник Синер, който все още се възстановява от травма в коляното. Според последни информации в пресата, Синер може да пропусне и този турнир, което отваря още по-широк път към трофея за играчи като Карлос Алкарас, Александър Зверев, Бен Шелтън, Феликс Оже-Алиасим и ветерана Новак Джокович.

Три решаващи старта от Формула 1

Сезонът във Формула 1 също наближава своя бляскав епилог, а през октомври почитателите на “кралските гонки” ще могат да се насладят на нови три старта - в Малайзия (Гран При на Бахрейн), Сингапур и САЩ.

20-годишният пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели продължава да се доближава до първата си световна титла с всяко следващо състезание. Талантливият италианец е лидер във временното класиране с преднина от 66 точки пред съотборника си Джордж Ръсел, а до края на сезона остават още 8 състезания.

Карлос Насар и компания на Световното по вдигане на тежести

България се готви за нова порция спортна слава, защото на 27 октомври в китайския град Нинбо стартира Световното първенство по вдигане на тежести.

Без никакво съмнение, погледът на родните фенове е насочен към феномена Карлос Насар, който е трикратен шампион на планетата. Като основен съперник на Карлос се явява иранецът Али Алипур, който само преди два дни постави нов световен рекорд в категория до 95 килограма на Азиатските игри в Нагоя.

След състезанието Алипур заяви, че голямата му цел на Мондиала в края на месеца е именно така бленуваната победа над Карлос Насар.

UFC се завръща с атрактивен мач при жените

UFC, най-престижната ММ организация на планетата, също ще има официално събитие през октомври. При това - само след броени дни.

Идния уикенд смесените бойни изкуства се насочват към Солт Лейк Сити, където ще се проведе галавечерта UFC 332. Хедлайнери на вечерта са две дами, а именно - Наталия Силва (Бразилия) и Уан Цун (Китай), които ще се изправят една срещу друга в мач за титлата в категория “муха”.

Бразилката Силва е определяна за фаворит от страна на букмейкърите, но Цун се намира в серия от четири поредни победи, включително над Трейси Кортес в последния си мач през месец юли.

В други мачове от файт картата на UFC 332 ще видим Дейвисон Фигейреду (Бразилия) срещу Пейтън Талбон (САЩ) и Кинг Грийн (САЩ) срещу Естебан Рибович (Аржентина).

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