Португалия даде емблематичния за Роналдо №7 на друг играч

В португалския национален отбор изглежда бързо са се примирили със своеволното напускане на Кристиано Роналдо.

Според информация на португалския портал B24 Рафаел Леао от "Галатасарай" ще носи емблематичния номер 7 на Роналдо в следващите два мача срещу Дания (довечера) и Норвегия (4 октомври).

При победата с 2:1 срещу Норвегия в понеделник Кристиано не записа нито една минута на терена и трябваше да изгледа двубоя от резервната скамейка за негово голямо разочарование. Докато съотборниците му празнуваха успеха с феновете след мача, Роналдо се оттегли към съблекалните. На следващия ден той пропусна отборната тренировка и след това напусна лагера на отбора по собствено желание. Заради това го грози сериозно наказание.

Малко по-късно Роналдо сам потвърди напускането си в Instagram. „След пресконференцията на треньора и разговор с президента на португалската федерация взех решение да напусна лагера на отбора", написа суперзвездата на "Ал Насър". Той добави, че ще сподели точните си мотиви в „подходящ момент", като същевременно пожела успех на Португалия и своите съотборници.

Треньорът на Португалия Жорже Жезуш предварително беше дал да се разбере, че ще използва 41-годишния рекордьор по голове само ако наистина се нуждае от него. Точно това се случи миналата неделя.

Въпреки това Жезуш прояви разбиране към разочарованието на Роналдо: „Когато загряваш 20 или 30 минути и накрая не влезеш в игра - никой не е щастлив." Решението обаче е било негово. „Аз реших той да не влезе в игра", обясни треньорът, като същевременно подчерта: „Това не е причина да се прави голям проблем."