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Шефът на съдиите се срещна с клубни директори

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Снимка: БФС

Председателят на Съдийската комисия към Българския футболен съюз Матео Трефолони проведе среща с представители на ръководствата на професионалните клубове в базата в "Бояна".

"На срещата присъства президентът на БФС Георги Иванов, който приветства представителите на клубовете и насърчи конструктивния диалог между страните в името на развитието на българския футбол и подобряването на всички аспекти на играта.

Срещата бе организирана по инициатива на Съдийската комисия с цел открит разговор по актуални въпроси, свързани със съдийството в българския футбол. Тя предостави възможност на клубните представители да поставят своите въпроси и да споделят позиции относно взаимодействието с комисията и подобряването на комуникацията между страните.

От страна на Съдийската комисия в срещата участваха също заместник-председателите Александър Костадинов и Никола Джугански, както и мениджърът съдии Георги Димитров.

Занапред тези срещи ще се провеждат регулярно, като ще бъдат организирани и разговори с треньорите и капитаните на отборите от Първа и Втора лига с цел поддържане на постоянен диалог и по-добро взаимодействие между всички участници в професионалния футбол", написаха от БФС.

Снимка: БФС

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