Българин победи световния №1 в шаха Магнус Карлсен и си свали гащите

Българинът Волен Дюлгеров записа впечатляваща победа срещу световната шахматна звезда Магнус Карлсен. Битката бе част от първото издание на Chess Club Showdown.

Дюлгеров е аматьор и създател на съдържание. В социалните мрежи той е познат под прозвището Witty Alien. Българинът получи шанс да се изправи срещу великия норвежец в блиц партия, като успя да се възползва от груба грешка на световния №1 във всяка рейтинг листа през последните 15 години.

Така Дюлгеров поднесе една от големите изненади в турнира и отпразнува нетрадиционно победата над 16-ия световен шампион. Успехът доби голяма популярност в социалните мрежи най-вече заради реакцията му - след победата Дюлгеров си свали гащите.

Chess Club Showdown предоставя възможност на аматьори да се изправят срещу едни от най-известните имена в шахмата. Сред участниците бяха гросмайстори като Карлсен, Максим Вашие-Лаграв и Аниш Гири.

В надпреварата се включиха девет отбора от електронните спортове, а броят на членовете им варираше между 151 и 1142. Всички участници играха в продължение на два часа в арена от блиц партии с по пет минути на играч. В турнира участваха 4400 шахматисти, а следващото издание ще се проведе на 28 октомври.