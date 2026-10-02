Готвим се за първа загуба в историята и от Исландия

Националният отбор се готви да запише първа в историята загуба от Исландия, както се случи и с Люксембург в събота. Нашите са твърд аутсайдер в мача с фаворита за първото място.

Исторически имаме 5 мача, в които сме дали на островитяните само един равен. С голова разлика обаче 12:9.

На 7 август 1988 година е единствената ни контрола в Рейкявик. И обръщаме драматично резултата от 2:0 за тях до победното 3:2. Тимът е воден от Борис Ангелов - треньора, който вписва в отбора най-доброто поколение. Петър Омслев от “Фран” набутва два гола на Илия Вълов до 16-ата минута. В 36-ата Георги Йорданов-Ламята намалява. В 65-ата минута Любослав Пенев изравнява, а минута преди края появилият се на мястото на Христо Стоичков Петър Александров носи успеха.

След това сме в една група за световното през 2002 г. в Корея и Япония. На 24 март 2001 г. на “Българска армия” пак обръщаме съперника, който повежда чрез звездата си Херман Хрейдарсон, но Димитър Бербатов и Красимир Чомаков носят успеха на тима на Стойчо Младенов. На 6 юни същата година е равенството в Рейкявик, като Рехайдур Дадасон откри, а чак в 81-ата минута Димитър Бербатов изравни.

Двата отбора гледаха световното по телевизията, като в последния си мач от квалификациите отнесохме 0:6 от Чехия.

В една група сме и за следващото световно в Германия през 2006 г. На 4 септември 2004 г. в първия официален мач на Христо Стоичков като национален селекционер ги отупваме с 3:1 в Рейкявик. Димитър Бербатов вкарва два, преди Ейдур Гудьонсен да намали от дузпа. Последното попадение е на Христо Янев от пряк сволоден удар.

И на 7 септември 2005 г. на “Васил Левски” е поредната драма. Исландците отново дърпат с 2:0 след попадения на Грейтар Стейнсон и Херман Хрейдарсон до 16-ата минута. Отново Димитър Бербатов намалява, а Георги Илиев изравнява в 69-ата. 4 минути преди края Мартин Петров носи победата, която обаче е без значение, след като отново и двата отбора не се класират.

Унгарецът Балаш Берке ще ръководи двубоя в събота от 19 часа българско време. Помагат му Венцел Тот и Балаш Церт. Михали Карпали е четвърти, а Томас Богнар е ВАР с асистент Каталин Кулцар. Съдийски наблюдател е Албано Янку от Албания, а Джонатан Лийз от Англия е дежурен делегат.

Миналия сезон Берке ръководи мача “Лудогорец” - “Селта” 3:2 при дебюта на Пер Матиас Хьогмо. Сега пак имаме дебют на треньор - Атанас Рибарски. Той повика централния нападател на ФК ЦСКА 1948 Атанас Илиев в групата, защото реално той е единственият българин на този пост в целия елит на България. Другият вариант е Владимир Николов от “Славия”, който няма гол от 2 години насам и дори не попадна в групата на Александър Димитров.