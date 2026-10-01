В Чехия объркаха знамето ни с това на Унгария

Голям гаф направиха в Чехия, където младежките ни националите до 21 г. играха решителен мач от групата си за класиране на европейското първенство. Двата отбора се бяха строили за химните, а домакините показаха на таблото унгарското знаме, докато на стадиона в Храдец Кралове звучеше “Мила Родино”.

Иначе воденият от Тодор Янчев отбор падна 0:1 от връстниците си и така селекцията ни до 21 г. загуби всякакъв шанс за бараж за европейското. Нашите се нуждаеха от равен или победа, за да имат възможност да играят двубой за класиране на форума на Стария континент.

През следващата седмица е последният ни мач от групата срещу Шотландия, който се явява без значение. Това ще е и финалният двубой за голяма част от тима като Асен Митков, Пламен Андреев, Никола Илиев и други.

“Самите ние знаем колко проблеми имахме, не са оправдание, но не искам хората да останат с грешно впечатление. Това е много талантливо поколение, виждаме колко момчета ще започнат следващия квалификационен цикъл 2006, 2007, 2008 година”, каза селекционерът на младежите Тодор Янчев.

