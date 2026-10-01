ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна осъди на доживотен затвор 18-годишен, убил...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23658766 www.24chasa.bg

В Чехия объркаха знамето ни с това на Унгария

1428
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Под ръководството на Янчев младежите победиха Чехия през миналата година в Пазарджик, а също така и колоса Португалия отново в България. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Голям гаф направиха в Чехия, където младежките ни националите до 21 г. играха решителен мач от групата си за класиране на европейското първенство. Двата отбора се бяха строили за химните, а домакините показаха на таблото унгарското знаме, докато на стадиона в Храдец Кралове звучеше “Мила Родино”.

Иначе воденият от Тодор Янчев отбор падна 0:1 от връстниците си и така селекцията ни до 21 г. загуби всякакъв шанс за бараж за европейското. Нашите се нуждаеха от равен или победа, за да имат възможност да играят двубой за класиране на форума на Стария континент.

През следващата седмица е последният ни мач от групата срещу Шотландия, който се явява без значение. Това ще е и финалният двубой за голяма част от тима като Асен Митков, Пламен Андреев, Никола Илиев и други.

“Самите ние знаем колко проблеми имахме, не са оправдание, но не искам хората да останат с грешно впечатление. Това е много талантливо поколение, виждаме колко момчета ще започнат следващия квалификационен цикъл 2006, 2007, 2008 година”, каза селекционерът на младежите Тодор Янчев.

Под ръководството на Янчев младежите победиха Чехия през миналата година в Пазарджик, а също така и колоса Португалия отново в България. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа