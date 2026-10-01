Ветераните на ЦСКА с отбор

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След дълги години ЦСКА ще се включи в първенството за ветерани. Заради непрекъснатите дразги между звездите от миналото не можеше да се събере тим, но в крайна сметка усилията на Радослав Здравков се увенчаха с успех.

Столичното първенство е трябвало да започне с вечно дерби на “Георги Аспарухов”, но по молба на “червените” мачът е отложен.

Очаква се в понеделник да бъде представен официално и новият наставник на “червените” Маркус Гиздол. Немецът се мести в София през уикенда и трябва да направи поне една тренировка преди това.

Така за дербито с ФК ЦСКА 1948 тимът влиза след 3 седмици пълна почивка и само тренировки.