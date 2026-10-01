Премиерът на Португалия звънял на Роналдо, след като си тръгна от националния

Аферата с напускането на Кристиано Роналдо на лагера на националния тим на Португалия преди гостуването на Дания в Лигата на нациите стигна до най-високите етажи на политическата власт.

Вестник "Рекорд" твърди, че премиерът на страната Луиш Монтенегро вече е говорил по телефона в Роналдо, който се смята за национално богатство в страната. Той е потърсил по телефона и шефа на футболната федерация на страната Педро Проенса с желание да говори със селекционера на тима Жорже Жезуш, с когото поддържа добри отношения.

Кристиано Роналдо не успя да превъзмогне факта, че остана неизползвана резерва при победата срещу Норвегия (2:1) и си е заминал от лагера в частния си самолет от Копенхаген.

"След конфенерцията на националния селекционер и след разговор с президента на футболната федерация реших да напусна тренировъчния лагер", написа 41-годишната португалска звезда в профила си в Инстаграм.