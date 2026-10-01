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Българска скачачка е финалистка за изгряваща звезда на Европа в атлетиката

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Виктория Ангелова Снимка: БФЛА

Българската лекоатлетка Виктория Ангелова получи поредно признание. Тя е финалистка за приза "Изгряваща звезда на Европа" в категория девойки, стана ясно от публикация на Европейската федерация по лека атлетика.

От 10 номинирани атлетки, трите финалистки бяха избрани след над 40 000 гласове от фенове, медии, федерации и експертен панел.

Всяка една от трите финалистки - Ангелова, Линда Боткова (Чехия) и Жива Ремич (Словения), спечели злато на европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети (Италия) тази година, а след това взе и медал от световното първенство под 20 години в Орегон (САЩ).

Победителките ще бъдат наградени на церемония в Лозана (Швейцария) на 24 октомври.

В едва петото си състезание на троен скок, Виктория Ангелова ликува със златното отличие в Риети с най-добър резултат за сезона при девойките (13.98 метра), а след това спечели титлата и в горната възрастова група на световния шампионат в Орегон.

Боткова подобри 43-годишния европейски рекорд на 400 метра с препятствия за девойки под 20 години, а Ремич спечели златото на 800 метра, както в Риети, така и в Орегон.

Виктория Ангелова Снимка: БФЛА

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