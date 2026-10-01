България със 17 спортисти на олимпийските игри за младежи в Дакар

Изпълнително бюро на БОК утвърди делегацията за младежките олимпийски игри Дакар 2026 по време на днешното си редовно заседание, проведено в София.
Останалите точки в дневния ред бяха приемане на доклад за дейността на БОК за периода юни 2026 г. - септември 2026 г.; разглеждане и утвърждаване на Правилник за организацията и провеждането на Националния младежки олимпийски спортен фестивал; разглеждане на предложение за утвърждаване състава на делегацията на БОК за участие в Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал; разглеждане на предложение и вземане на решение за учредяване от страна на БОК на Българска олимпийска фондация; разглеждане на предложение и вземане на решение на основание чл. 43 т. 1О от Устава на БОК за избор на нови членове и председател на следните комисии на БОК - Комисия по олимпийска подготовка, Медицинска комисия, Комисия по Олимпийска солидарност, медийна комисия и комисия на атлетите; доклад на КС относно извършена проверка на основание решение на ИБ;
Председателят Весела Лечева акцентира върху две важни новини за БОК - посещението на делегация в Лозана по покана на президента Кърсти Ковънтри, както и решението на правителството да предостави нова сграда на централата.
„Вчера бяхме на първо посещение в сградата. Ще има нужда от вътрешни подобрения, но Българският олимпийски комитет получи достоен дом, който ще ползва десетилетия напред", каза Весела Лечева.
През 2026 г. БОК разшири значително участието си в програмата „Олимпийска солидарност" на Международния олимпийски комитет. Новото ръководство кандидатства по седем програми/ направления, по които предишното ръководство не е кандидатствало, и пренасочи средствата по континенталната програма към развитието на спорта. Така подкрепата от олимпийското движение достига до повече спортове, повече спортисти и повече хора в страната.
Със седем нови програми, два подкрепени национални отбора и четири спорта с нова подкрепа, БОК използва много по-пълно възможностите, които „Олимпийска солидарност" предоставя на националните олимпийски комитети. Подкрепата вече обхваща не само администрацията, а и отборите, младите таланти, спортистите, образованието и олимпийските ценности и продължава да се разширява през 2027 г.
България ще участва със 17 спортисти в 13 вида спорт - бадминтон, борба (плажна), брейк, гимнастика, джудо, колоездене, лека атлетика, плуване, скейтборд, стрелба с лък, таекуондо, ушу, фехтовка на младежките олимпийски игри в Дакар.
Бадминтон
Елена Попиванова - индивидуално
Теодор Митев - индивидуално
Борба (плажна)
Кристин Илийна - кат. 45 кг
Брейк
Ая Краева - брейк денс
Гимнастика (спортна)
Никалас Наков - индивидуално
Джудо
Иван Николчев - кат. 81 кг
Колоездене
Димитър Митев - индивидуално по часовник, шосе
Лека атлетика
Зара Илиева - 3000 м
Стилян Орлинов - скок дължина
Васил Антонов - 400 м
Плуване
Симона Иванова - 200м свободен стил + 100 и 400 св. стил доп.*
Димитър Докузов - 400м свободен стил + 100 и 200 св. стил доп.*
Скейтборд
Юлия Плагенборг - стрийт скейтборд
Стрелба с лък
Неда Кендерова - рекърв
Таекуондо
Анди Владимиров - кат. +73 кг
Ушу
Калина Славчева - тайджикуан и чангкуан
Фехтовка
Никола Меицов - сабя
Треньори - 12
Илиян Кръстев - треньор бадминтон
Даяна Пашева - треньор борба (плажна)
Иван Калинов - треньор брейк
Делян Димитров - треньор гимнастика
Николай Станчев - треньор колоездене
Ганчо Дойков - треньор джудо
Атанас Иванов - треньор лека атлетика
Петър Иванов - треньор плуване
Марин Сладкаров - треньор скейтборд
Венцислав Великов - треньор стрелба с лък
Пламен Трънски - треньор таекуондо ВТ
Лиляна Чобанова - треньор ушу
Кирил Захаринов - треньор фехтовка
Длъжностни лица - 2
Володя Златев - шеф на мисия
Борис Борисов - лекар на делегацията
Ръководство – 2
Весела Лечева - Председател на БОК /Ръководител на делегацията
Данаил Димов - Генерален секретар БОК/Заместник ръководител на делегацията
Оперативен екип – 6
Миляна Велева - Пресаташе, БОК
Камелия Игнатова - Международен отдел БОК /
Деница Панчева - Международен отдел /
Християн Янков - Протокол
Ивелина Иванова - Медии
Костадин Андонов - Фотограф
Изпълнителното бюро взе решение да учреди „Българска олимпийска фондация"
За председател на настоятелството бе избран д-р Володя Златев. В настоятелството влизат още Боран Хаджиев, Валентин Йорданов, Величка Христева, Йорданка Благоева, Мартин Миланов, Микеле Санторели.
Избрани бяха и нови помощни органи на Изпълнителното бюро на - Комисия по олимпийска подготовка, Медицинска комисия, Комисия по Олимпийска солидарност, медийна комисия и комисия на атлетите.
ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА
Проф. Свилен Нейков – летни спортове, председател
Георги Бобев – зимни спортове, председател
Илияна Раева
Красимир Инински
Любомир Ганев
Георги Павлов
Георги Аврамчев
Данаил Димов
МЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ
Проф. д-р Христо Бозов – председател
Чл.кор. проф. Георги Момеков
Д-р Иван Георгиев
Проф. д-р Иван Мазнев
Д-р Асен Меджидиев
Д-р Ивайло Якимов
ОЛИМПИЙСКА СОЛИДАРНОСТ
Доц. Румен Стоилов - председател
Красимир Дунев
Христо Турлаков
Явор Андреев
Катерина Генова
КОМИСИЯ НА АТЛЕТИТЕ
Радослав Янков - председател
Боряна Калейн
Йоана Илиева
Ивелина Илиева
Карлос Насар
Семен Новиков
Теодор Салпаров
МЕДИЙНА КОМИСИЯ
Проф. Ефрем Ефремов – председател
Владислава Лазарова
Д-р Миляна Велева
Стефан Георгиев
Найден Тодоров
Делян Кючуков
В края на заседанието председателят на Контролния съвет проф. Антонио Антонов представи доклад от извършената проверка на БОК. Комисията е разгледала 1400 документа с обем от 10 000 страници за периода 2022-2026 г. Констатирани са редица нередности, с които бяха запознати членовете на Изпълнителното бюро.