Българският представител с тежък жребий за световното клубно по плажен футбол

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МФК "Спартак" (Варна) попадна в една от най-тежките групи на световното клубно първенство по плажен футбол, което ще се проведе в Алания (Турция), от 25 октомври до 1 ноември.

Разпределението на отборите изпрати българският шампион да спори срещу ТМС (Китай), "Сънрайз" (Украйна) и Maрафон ИК (Азербайджан). И трите съперника са шампиони на своите държави, а съставите им разполагат със сериозен международен опит и класни играчи.

За "Спартак" това ще бъде историческо първо участие на световно клубно първенство, след като варненският клуб остави сериозна диря в Шампионската лига на Европа с осем участия и високи класирания.