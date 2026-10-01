ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф Андония Цървенкова стана четвърта в света с въ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23659691 www.24chasa.bg

Българският представител с тежък жребий за световното клубно по плажен футбол

1104
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: МФК "Спартак" (Варна)

МФК "Спартак" (Варна) попадна в една от най-тежките групи на световното клубно първенство по плажен футбол, което ще се проведе в Алания (Турция), от 25 октомври до 1 ноември.

Разпределението на отборите изпрати българският шампион да спори срещу ТМС (Китай), "Сънрайз" (Украйна) и Maрафон ИК (Азербайджан). И трите съперника са шампиони на своите държави, а съставите им разполагат със сериозен международен опит и класни играчи.

За "Спартак" това ще бъде историческо първо участие на световно клубно първенство, след като варненският клуб остави сериозна диря в Шампионската лига на Европа с осем участия и високи класирания.

Снимка: МФК "Спартак" (Варна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа