Олимпийският комитет прави и фондация

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Българският олимпийски комитет ще направи и фондация, в която да се събират средства за неговата дейност, реши изпълнителното бюро на свое заседание. Неин председател е шефът на бадминтона Володя Златев, а в настоятелството влизат още Боран Хаджиев, кмет на Чепеларе, Валентин Йорданов, Йорданка Благоева, Мартин Миланов и Микеле Санторели.

Избрани бяха и нови помощни органи като комисия по олимпийска подготовка, медицинска комисия, олимпийска солидарност, комисия на атлетите и медийна.

В тази на атлетите влязоха имена като Радослав Янков, Боряна Калейн, Йоана Илиева, Ивелина Илиева, Карлос Надар, Семен Новиков и Теодор Салпаров. Доцент Румен Стоилов пък оглави комисията по олимпийска подготовка.

