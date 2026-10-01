Маратонът на София гони Белград и Прага

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Маратонът на София, който е следващия уикенд - на 10 и 11 октомври, подгони по популярност тези в Белград и Прага, които имат доста сериозна история.

За новото издание са се записали около 2000 чужденци от 70 държави, което е суперрекорд.

Общо състезателите са над 12 хиляди, което е най-сериозното участие след социалистическо време, когато на маратона се ходеше под строй.

Интересното е, че са се изравнили желаещите да бягат на 10 километра и полумаратон, като там са по около 4000 участници. На маратонската дистанция са около 2000.

Центърът на София ще бъде блокиран до ранния следобед в събота, когато са късите дистанции. В неделя движението ще започне да се пропуска след 15,30 часа.

Бяга се по вече традиционното трасе, която минава през центъра и стига чак до тунела за “Люлин”.

33 000 евро е наградният фонд на маратона, обяви спортният директор Милица Мирчева, която ще поведе колоната на 5 километра.

Предвидени са бонуси освен за победителите, за подобряването на рекордите на трасето, за най-добре представителите се български състезатели, както и за ветераните.

За първи път благодарение на общината гостите ще могат да се запознаят и със София извън трасето. Със стартов номер ще се влиза в четири знакови културни обекта: Национална галерия “Двореца”, “Квадрат 500”, Музея за християнско изкуство и Регионалния исторически музей - София. Четирите културни обекта ще бъдат отворени за маратонците на 9,10 и 11 октомври, а посещенията ще бъдат отбелязани със специален печат на гърба на стартовия номер.

Състезателната програма ще събере 25 елитни атлети от различни националности. На българска земя се завръщат и миналогодишните победители на 42 км при Шедрак Кимайо при мъжете и Чеуангат Санг при жените.

През миналата година двама кенийци финишираха едновременно, като първото място се реши само с 3 десети от секундата след бягане над 42 километра. Тази година се очаква дори и по-оспорвано състезание, което може да доведе до рекорди на трасето.

