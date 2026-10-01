Холанд съди авиокомпания заради рекламни права

Футболната звезда Ерлинг Холанд заведе дело срещу авио компанията „Норвегиън" във връзка с маркетингова кампания по време на тазгодишното Световно първенство по футбол, съобщава БТА.

„Делото се отнася до незаконното използване от страна на „Норвегиън" на търговските марки на Холанд при маркетинга на самолетни билети по време на световното първенство", заяви адвокатът му днес. Не бяха дадени обаче подробности коя от компаниите на Холанд се е почувствала ощетена от маркетингова гледна точка.

Един от най-популярните вестници в скандинавската страна „Верденс Ганг" обаче съобщи, че авиокомпанията е изтрила публикация в инстаграм, в която се виждаше редактирана снимка на един от самолетите ѝ, украсен с русите кичури на Холанд – прическата на играча по това време – и надпис, гласящ: „Никога не сме изглеждали толкова норвежки."

В статията се посочва, че „Норвегиън" е реагирала с недоумение на съдебния иск, като страните ще се срещнат в районния съд в Осло на 9 октомври.

„Както почти цяла Норвегия, ние подкрепяхме националния отбор през лятото – чрез няколко спонтанни публикации, вдъхновени от тенденциите в социалните медии", се цитира в изявлението на авиопревозвачите.

„Жалко е, че на тези овации беше отговорено с съдебен иск. Въпреки това се надяваме на разумен диалог, за да можем и в бъдеще да продължим да подкрепяме нашите общи спортни герои."

Звездата на "Манчестър Сити" отбеляза седем гола за Норвегия на мондиала, а „викингите" стигнаха до четвъртфинал, където бяха отстранени от Англия.