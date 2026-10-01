Донски ще играе полуфинал на двойки в Порто

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Пиечонка (Полша), които са поставени под номер 3, победиха убедително Ариел Беар (Уругвай) и Джошуа Парис (Великобритания) с 6:2, 6:1 за само 47 минути на корта.

В спор за място на финала Донски и Пиечонка ще играят утре срещу Даниел Кукирман (Израел) и Фернандо Ромболи (Бразилия).

Така нашето момче заработи 45 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 84-о място, както и 1570 евро от наградния фонд.