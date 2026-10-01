Орела за 5-и път ще води "Монтана"

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Атанас Атанасов е новият старши треньор на "Монтана, съобщиха от втородивизионния клуб.

57-годишният специалист се завръща начело на отбора за 5-и път в кариерата си и заменя на поста Божо Джуркович, който се раздели с клуба по взаимно съгласие. Договорът на Атанас Атанасов е до края на настоящия сезон.

Орела, както е известен Атанасов, ще запише първия си мач в петия период на 4 октомври като гост на "Бдин" (Видин) във втория предварителен кръг на турнира за купата на България.

Иначе във "Монтана" е на 15-о място от 18 отбора с 11 точки и е застрашен от изпадане.