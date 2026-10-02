Везенков с 20 т. в Болоня, но шампионът на Евролигата "Олимпиакос" падна след тройка със сирената

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Звездата ни в баскетбола Александър Везенков изигра силен мач с 20 точки и 6 борби, но шампионът в Евролигата "Олимпиакос" (Пирея) претърпя първа загуба в турнира за сезона.

В среща от третия кръг италианският "Виртус" измъкна драматично 96:94 (49:50) и записа първия си успех.

Срещата в Болоня беше решена от майсторския изстрел от зоната на трите точки на Маркъс Кар в момента, в който звучеше сирената за край. Така резултатът от 93:94 стана 96:94 за домакините.

В София пък израелският "Апоел" (Тел Авив) надви испанския гранд "Реал" (Мадрид) със 102:98 в друг зрелищен мач.