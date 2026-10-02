Клоп с първа победа начело на Германия - 2:0 след 31 удара към вратата на Сърбия (резултати от Лигата на нациите)

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След реми с Нидерландия и загуба от Гърция харизматичният треньор Юрген Клоп записа първа победа начело на родната Германия.

В Мюнхен бундестимът доминираше изцяло срещу Сърбия, но би само с 2:0 в мач от дивизия А на Лигата на нациите.

Том Бишоф (39) и Флориан Вирц (63) вкараха за домакините. Те отправиха общо 31 удара към вратата на съперника, от които 9 точни. Гърците шутираха само веднъж към вратата на Германия (точно).

В другия двубой от групата Гърция поведе с 2:0 срещу Нидерландия в Солун чрез Фотис Йоанидис (23) и Георгиос Масурас (45+2).

Гостите обаче стигнаха до точката след попадения на Върджил ван Дайк (59) и Тижани Рейндерс (89).

Други резултати:

Дания – Португалия 2:4

Уелс – Норвегия 2:1

Ирландия – Австрия 2:2

Израел – Косово 0:0

Азербайджан – Лихтенщайн 0:0

Малта – Гибралтар 1:1