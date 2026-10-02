Клоп с първа победа начело на Германия - 2:0 след 31 удара към вратата на Сърбия (резултати от Лигата на нациите)

След реми с Нидерландия и загуба от Гърция харизматичният треньор Юрген Клоп записа първа победа начело на родната Германия.
В Мюнхен бундестимът доминираше изцяло срещу Сърбия, но би само с 2:0 в мач от дивизия А на Лигата на нациите.
Том Бишоф (39) и Флориан Вирц (63) вкараха за домакините. Те отправиха общо 31 удара към вратата на съперника, от които 9 точни. Гърците шутираха само веднъж към вратата на Германия (точно).
В другия двубой от групата Гърция поведе с 2:0 срещу Нидерландия в Солун чрез Фотис Йоанидис (23) и Георгиос Масурас (45+2).
Гостите обаче стигнаха до точката след попадения на Върджил ван Дайк (59) и Тижани Рейндерс (89).
Други резултати:
Дания – Португалия 2:4
Уелс – Норвегия 2:1
Ирландия – Австрия 2:2
Израел – Косово 0:0
Азербайджан – Лихтенщайн 0:0
Малта – Гибралтар 1:1