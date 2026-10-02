Боян Йорданов става психологически консултант на спортисти

Приключилият кариерата си на 43 г. след края на миналия сезон бивш волейболен национал Боян Йорданов влиза в ново амплоа.

Той става психологически консултант на спортисти.

"Здравейте на всички!

Познавате ме като волейболиста Боян Йорданов, наскоро прекратих моята състезателна кариера, но това, което не знаете за мен, е че съм завършил спортна магистратура "Спортна психология" в Националната спорта академия "Васил Левски".

Тук съм с моя приятел професор Юли Карабиберов, защото решихме да направим един наш общ проект, а именно да отворим Кабинет по психологическо консултиране на спортисти", заяви Боян Йорданов във видео, което публикува в социалните си медии.

"С Боян работим заедно от 2007 година. И се надявам още дълго да работим заедно. Идеята дойде от това, че ние работим с доста състезатели, включително и деца - кондиционно. Старши треньорите ги готвят технически и тактически, ние физически, но психиката е тази, която ще изкара всичко в действителност на терена и игрището на 100%. И затова смятам, че психологическата подготовка е един важен елемент от цялостната интегрална подготовка на един спортист. И надявам се с това да помогнем за спортните изяви на нашите състезатели", казва пък проф. Карабиберов.

"Като спортист на най-високо ниво, аз сам знам колко е важна психологическата подготовка на един състезател. И винаги ми е било интересно, по време на моята кариера и съм се образовал.

Именно затова завърших тази специалност. Така че, който има нужда от нас може да ни намери във фитнес JK на булевард "България". Благодаря ви!", завършва бившият диагонал.