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Боян Йорданов става психологически консултант на с...

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Боян Йорданов става психологически консултант на спортисти

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Боян Йорданов

Приключилият кариерата си на 43 г. след края на миналия сезон бивш волейболен национал Боян Йорданов влиза в ново амплоа.

Той става психологически консултант на спортисти.

"Здравейте на всички!

Познавате ме като волейболиста Боян Йорданов, наскоро прекратих моята състезателна кариера, но това, което не знаете за мен, е че съм завършил спортна магистратура "Спортна психология" в Националната спорта академия "Васил Левски".

Тук съм с моя приятел професор Юли Карабиберов, защото решихме да направим един наш общ проект, а именно да отворим Кабинет по психологическо консултиране на спортисти", заяви Боян Йорданов във видео, което публикува в социалните си медии.

"С Боян работим заедно от 2007 година. И се надявам още дълго да работим заедно. Идеята дойде от това, че ние работим с доста състезатели, включително и деца - кондиционно. Старши треньорите ги готвят технически и тактически, ние физически, но психиката е тази, която ще изкара всичко в действителност на терена и игрището на 100%. И затова смятам, че психологическата подготовка е един важен елемент от цялостната интегрална подготовка на един спортист. И надявам се с това да помогнем за спортните изяви на нашите състезатели", казва пък проф. Карабиберов.

"Като спортист на най-високо ниво, аз сам знам колко е важна психологическата подготовка на един състезател. И винаги ми е било интересно, по време на моята кариера и съм се образовал.

Именно затова завърших тази специалност. Така че, който има нужда от нас може да ни намери във фитнес JK на булевард "България". Благодаря ви!", завършва бившият диагонал.

Боян Йорданов

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