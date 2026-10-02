Аспарух Аспарухов се сдоби с първа рожба

Волейболният национал Аспарух Аспарухов стана баща за първи път.
Световният вицешампион от Манила 2025 бе дарен от половинката си Йоана Николова с дъшеричка.
Ту ще носи името Алис.
И през новия сезон Аспарухов ще играе за полския елитен "Шлепск".
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Волейболният национал Аспарух Аспарухов стана баща за първи път.
Световният вицешампион от Манила 2025 бе дарен от половинката си Йоана Николова с дъшеричка.
Ту ще носи името Алис.
И през новия сезон Аспарухов ще играе за полския елитен "Шлепск".
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