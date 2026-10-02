Върнаха националните отбори на Русия в европейския волейбол

Европейската волейболна конфедерация (CEV) взе решение да възстанови правата на руските национални отбори по волейбол (мъже и жени) и да им позволи отново да участват в турнирите под нейна егида.

Това стана след подобна стъпка от страна на световната централа FIVB, която отмени ограниченията за руските състезатели. По този начин се отваря пътят на руските отбори за участие в квалификации и официални европейски състезания. Решението засяга националните гарнитури, докато евентуалното завръщане на руските клубове в турнири като Шампионската лига все още подлежи на обсъждане за следващите сезони.

Забраната беше наложена през март 2022 г. заради руската военна инвазия в Украйна, а новото решение следва промяна в общата линия на международните спортни федерации.