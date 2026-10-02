448 шефове в турски футболни клубове участвали в залагания

Турската футболна федерация (ТФФ) обяви имената на клубни ръководители, за които е установено, че са участвали в залагания. 448 шефове са отнесени към Дисциплинарната комисия (PFDK), пише CNN TÜRK.

В изявлението се посочва, че в рамките на разследването за залагания, провеждано от Турската футболна федерация, за футболния сезон 2026 -2027 г., които са заемали ръководни длъжности през последните 5 години и за които е установено, че са участвали в залагания по време на мандата си, да бъдат временно препратени към PFDK, съгласно член 57 от Футболния дисциплинарен правилник, считано от 30.09.2026 г."

Ето кои са ръководителите на четирите големи клуба:

"Бешикташ": Таркан Сер, Керем Гюрел, Фират Фидан, Мирач Илтуг Сунгур, Кадир Килич, Мустафа Моллаоглу, Хакан Далтабан, Ибрахим Кемал Бариш Дилиоглу, Енис Улусой, Серхан Четинсая

"Фенербахче": Ерен Али Дишли, Бекир Ирдем, Ердем Сезер

"Галатасарай": Емир Арал, Озгюр Ишитан Гюн, Али Юдже, Маруф Гюнеш, Хюсеин Урал Акузум

"Трабзонспор": Ертугрул Доган, Ялчин Орхан, Зейят Кафкас, Мурат Искендер, Кемал Ертурк, Танер Фикрет Сарал, Локман Садиклар, Шенол Кайнар, Абдулкадир Ферда Башак, Семих Хекимоглу, Дервиш Кьоз, Ибрахим Шахинкая, Джейхун Ескичи

Председателят на „Трабзонспор" Ертугрул Доган направи изявление пред „A Spor":

„Аз съм човек, който говори откровено. Това е деветата ми година като ръководител. Преди подобни теми не бяха на дневен ред. По-рано Турската футболна федерация (ТФФ) информираше футболистите, съдиите или треньорите по време на своите заседания, но за ръководителите нямаше такава информация. Ръководителите трябва да знаят това – това е отделен въпрос. Тук никога не става въпрос за умишлено действие или каквато и да е друга ситуация. Аз също имах сметка много преди тези събития. Но тези компании бяха спонсори на клубовете. Тъй като нямаше никакви скрити намерения, никой не е предполагал, че оттук ще възникне такъв проблем. Ако сме допуснали грешка или пропуск, моля да ни простите. Но няма никакви скрити намерения", посочи той.

Преди дни бе обявено, че в рамките на разследване, започнато от Главната прокуратура на Истанбул, председателят на Централната съдийска комисия (MHK) към турския футболен съюз Ферхат Гюндогду и шестима членове на комисията са задържани по различни обвинения в „упражняване на мобинг" (групов психически тормоз на работното място) и „подправяне на официален документ".