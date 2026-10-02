Забраниха на португалците да говорят за Роналдо

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Въпреки победата на Португалия при гостуването на Дания с 4:2 в мач от Лигата на нациите, основната тема в страната продължава да е самоотлъчването на Кристиано Роналдо преди срещата в Копенхаген.

След успеха съотборниците му бяха питани по темата, но отказаха да говорят.

"Аз съм много близък с Кристиано. Той знае моите чувства към него, но получихме указания да не говорим по тази тема", каза футболистът пред "А Бола".

За 41-годишния Роналдо най-вероятно това ще означава край на кариерата му в националния отбор.