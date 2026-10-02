ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Пулев: Създаваме условия за растеж на б...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23663018 www.24chasa.bg

Забраниха на португалците да говорят за Роналдо

4420
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Въпреки победата на Португалия при гостуването на Дания с 4:2 в мач от Лигата на нациите, основната тема в страната продължава да е самоотлъчването на Кристиано Роналдо преди срещата в Копенхаген.

След успеха съотборниците му бяха питани по темата, но отказаха да говорят.

"Аз съм много близък с Кристиано. Той знае моите чувства към него, но получихме указания да не говорим по тази тема", каза футболистът пред "А Бола".

За 41-годишния Роналдо най-вероятно това ще означава край на кариерата му в националния отбор.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание