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Гимнастичките се присъединяват към благотворителна кауза на българската общност в Чикаго

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Световната вицешампионка Стилияна Николова, европейската шампионка с тима на България Ева Брезалиева и останалите момичета от националния отбор по художествена гимнастика се присъединяват към благотворителна кауза на българската общност в Чикаго.

Николова и Брезалиева предоставят свои тениски с лични автографи за благотворителен търг, а националният ансамбъл се включва със специална топка, подписана от момичетата.

Сред останалите специални предмети са „Моята книжка за оцветяване – таекуондо", тениска с автограф на олимпийския вицешампион на висилка от Игрите в Атланта 96 и президент на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, тениска от шампионите на България и носители на Купата и Суперкупата от волейболен клуб Левски, както и тениска, предоставена от клуба за български народни танци „Българска китка".

Събраните средства ще помогнат на децата от българската общност в Чикаго да спортуват и ще подкрепят изграждането на българска църква там, съобщават от БФХГ във Фейсбук.

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