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Халф на "Селтик" стана футболист №1000 в националния на Германия

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Мика Баур (вляво) Снимка: Ройтерс

Мика Баур стана играч номер 1000 в историята на германския национален отбор, след като дебютира при победата с 2:0 у дома срещу Сърбия в Лигата на нациите. 22-годишният халф на шотландския гранд "Селтик" смени в 77-ата мин автора на първия гол Том Бишоф.

„Чувството е невероятно и те си иска никога да не изчезне", сподели след мача в Мюнхен дебютаантът Баур, който е син на бившия немски хандбален национал Маркус Баур.

При влизането си той получи силна прегръдка от селекционера Юрген Клоп.

Първият мач на Германия е от 1908 г.

Мика Баур (вляво) Снимка: Ройтерс

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