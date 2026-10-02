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Тенисистките ще получават равни суми с мъжете във всички турнири от "Мастърс 1000"

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Тенисистките ще получават равни наградни фондове с мъжете на всички турнири от сериите "Мастърс 1000" през следващата година, обявиха от женската тенис асоциация (WТА).

От седемте съвместни турнира в най-високото ниво четири плащат на жените същите суми като на мъжете този сезон, но от 2027-а Рим, Торонто и Синсинати ще се изравнят с Индиън Уелс, Маями, Мадрид и Пекин.

Календарът догодина ще включва 55 турнира в 26 държави, а финалите, с които завършва сезонът, ще се провеждат в Шарлът, Северна Каролина, поне три години след следващата.

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