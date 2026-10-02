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Арабите застанаха зад Инфантино

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Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

Съюзът на арабските футболни асоциации (UAFA) изрази подкрепа към президента на ФИФА Джани Инфантино след заседание на борда в Джеда, съобщава агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Шест ръководители на арабски федерации, включително Катар и съдомакинът на световното първенство през 2030 година Мароко, обявиха подкрепата си за Инфантино още през август.

Президентът на ФИФА, който се стреми към преизбиране през март, се сблъсква с нарастваща опозиция след опита си през юли да продаде дял в турнири на ФИФА, включително световното първенство, от който беше принуден да се откаже.

В изявление, публикувано след 81-вото заседание на борда, UAFA, която представлява 22 арабски асоциации, приветства неотдавнашните усилия на ФИФА за засилване на сътрудничеството с национални, регионални и континентални футболни организации. Организацията също така предложи подкрепата си за Инфантино, заявявайки, че швейцарецът е „увеличил единството в световната футболна общност".

Изявлението идва, след като Футболната федерация на страните от Персийския залив, която представлява осем национални асоциации, също публично подкрепи Инфантино във вторник. В сряда Швейцарската футболна асоциация стана поредната, която оттегли подкрепата си за кандидатурата на Инфантино за преизбиране. УЕФА обеща да представи съперник преди крайния срок през ноември.

В края на септември Джани Инфантино изпрати писмо до 211-те асоциации-членки на ФИФА, предлагайки независим преглед на процесите на вземане на решения на управителния орган.

Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

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