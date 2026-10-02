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https://www.24chasa.bg/sport/article/23663483 www.24chasa.bg

Емануел Луканов се завърна начело на "Янтра"

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Емануел Луканов, който на 16 септември бе освободен от елитния "Дунав", се завръща начело на втородивизионния „Янтра", обявиха от клуба. Специалистът, който изведе габровския тим до бараж за влизане в Първа лига, отново застава на треньорския пост и ще води „ковачите" още тази неделя в двубоя срещу „Оборище" в Панагюрище от втория предварителен кръг на турнира за купата на България.

Борислав Стойчев се връща в ролята си на спортен директор на тима.

Именно под ръководството на Емануел Луканов „Янтра" изигра най-силния си сезон във Втора професионална лига. През изминалото първенство „ковачите" завършиха на второ място с актив от 64 точки след 18 победи, 10 равенства и само 4 допуснати загуби. Това осигури на отбора участие в баража за Първа лига срещу „Септември" в София, където „Янтра" беше само на 17 минути от крайния успех.

След края на сезона Луканов получи предложение да продължи работата си в Габрово, но реши да поеме по друг път. Сега той отново се завръща в „Янтра" - в клуб, който познава отлично.

Луканов притежава UEFA Pro лиценз и богат треньорски опит, включително спечелена Купа на България с „Черно море" и промоция за Първа лига с „Етър".

Специалистът се завръща при "ковачите" с ясната задача да стабилизира отбора и да го върне на победния път.

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