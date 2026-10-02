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https://www.24chasa.bg/sport/article/23664577 www.24chasa.bg

В Португалия изготвиха план за сдобряване в Роналдо

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Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Португалската футболна федерация работи за сключване на помирение с Кристиано Роналдо, който напусна националния отбор на Португалия, съобщава испанският вестник "Марка", цитиран от БТА.

Централата не иска отношенията ѝ с 41-годишния звезден нападател „да приключат толкова рязко и тъжно". Отбелязва се, че следващата седмица, със съгласието на Роналдо, федерацията ще се опита да съгласува позициите на всички страни, включително на селекционера. Ръководителите се надяват, че ситуацията може да бъде разрешена, отношенията ще се върнат към приятелски нива и че Кристиано няма да се оттегли от националния отбор на фона на последните събития.

Футболистът на саудитския "Ал Насър" напусна лагера на националния отбор на Португалия, след като обяви, че няма да играе срещу Дания (4:2) в Лигата на нациите в третия кръг. Преди това нападателят прекара целия мач на пейката срещу Норвегия (2:1). В същото време старши треньорът на Португалия, Жорже Жезус, заяви, че няма конфликт с играча.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

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