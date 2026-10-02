Ски легендите Марсел Хиршер и Линдзи Вон получиха "уайлд кард" за световната купа

След заседание в Женева Международната федерация по ски (FIS) даде „уайлд кард" на легендата Марсел Хиршер за участие в световната купа. Той ще стартира със стартов номер 31, което му дава позиция веднага след най-добрите състезатели.

Австриецът, който вече кара за Нидерландия (родината на майка си), се завръща в спорта след близо двегодишно прекъсване заради контузия. Осемкратният носител на големия кристален глобус направи опит за завръщане през 2024 г. благодарение на специално въведената за него „уайлд кард", но след едва три старта скъса кръстни връзки на тренировка и пропусна сезона.

Другата голяма звезда в алпийските ски - Линдзи Вон, също получи „уайлд кард" от FIS. Въпреки това, след тежка контузия и поредица от операции на крака, тя към момента няма намерение да се завръща на пистата за световната купа.