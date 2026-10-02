Авторът на шампионския гол за Испания на световното напусна отбора заради травма

Нападателят на ПСЖ Феран Торес се оттегли от лагера на националния отбор на Испания.

26-годишният футболист, разписал се победно във финала на световното срещу Аржентина, изпитвал дискомфорт в левия си глезен, който първоначално не е пречил на тренировките или играта му. Поради постоянните симптоми обаче е взето решение нападателят да бъде освободен в клуба, за да се даде приоритет на рехабилитацията му. Лекарите на националния отбор са били в постоянен контакт с медицинския екип на ПСЖ от самото начало на тренировъчния лагер и целият процес е бил наблюдаван съвместно.

Старши треньорът на световнитеи европейски шампиони Луис де ла Фуенте е повикал испанския национал до 21 години Карлос Еспи в мъжкия национален отбор на мястото на Торес.

Испания ще играе срещу Чехия у дома в Лигата на нациите на 3 октомври и в Хърватия 3 дни по-късно.