Временният треньор на България: Не знам за прокоба

За прокоба - не знам. Във футбола винаги има сентенция, че доверието между играчите е от решаващо значение. За малкото време трябва да се опознаем. Ние като екип сме хората, които искаме да помогнем на футболистите. Шансът във футбола е на страната на този, който я търси.

Това каза временният селекционер на България Атанас Рибарски преди визитата на Исландия утре. 41-годишният специалист пое на пожар представителния ни тим след оставката на Александър Димитров. Рибарски ще води нашите в следващите два мача - гостуването в Рейкявик и визитата на Люксембург във вторник. Именно за прокоба над тима ни на няколко пъти загатна Александър Димитров след няколко поражения на отбора ни.

"Не разполагаме с необходимото време с оглед на факта, че поех тима преди 2 дни. Опитаме се да подготвя играчите за двубоя въпреки всичко", каза Рибарски.

Временният селекционер на България отличи, че съперникът от Исландия притежава доста силно нападение.

"Играят директно. Имат и слаби страни, но, разбира се, няма да ги назова", каза още Рибарски и добави, че нашите играчи имат потенциал.

"Във футбола няма комфортна среда. Негативни са резултатите преди. Но няма какво да направим. Ще се постараем на по-добри резултати сега", каза още Рибарски.

Треньорът отличи, че противникът е много силен на статични положения.

"Няма по-голяма мотивация от това да поема националния отбор, било то и за един или два мача. Ще дам всичко от себе си", каза Рибарски.