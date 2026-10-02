Илия Груев: Няма психологически проблем в националния отбор

Няма психологически проблем в отбора.

Това каза футболист номер 1 на България Илия Груев. Халфът на английския елитен „Лийдс" говори преди гостуването на националния ни отбор на Исландия в Рейкявик. След загубата от Люксембург, първа в историята на нацията ни, тогавашният селекционер Александър Димитров заяви, че в тима ни има нещо като прокоба и психологически проблем. Сега обаче един от лидерите ни каза друго.

„За жалост това ни е нивото. Не можем да играем през всеки 3-4 дни. Говоря за класа. В тази група, в която сме сега можем да спечелим мачове. Гледам да съм позитивен. Друг път няма в момента. Старая се да го направим. Надявам се да го направим. За жалост пътят в последните години върви надолу", каза Груев.