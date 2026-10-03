Футболните национали в търсене на Северното сияние в Исландия

Исландия е екзотика. Сурова, недокосната от човека природа, която предлага гледки без аналог. Туристи от цял свят се редят на опашки, за да зърнат действащи вулкани, масивни ледници и бълващи гейзери. Рейкявик пък гордо носи титлата на най-северно разположената столица на суверенна държава в света, разположена близо до Полярния кръг.

Точно там, накрая на географската карта, българският национален отбор по футбол отиде след близо 5-часов полет от София. С мисията да спре безразборното копаене под дъното, до което сам се докара в последните месеци, можем да кажем и дори години, с леки изключения.

За да видиш прочутото Северно сияние, официално обявено за едно от седемте естествени чудеса на света, се изискват перфектен тайминг, космически условия и огромна доза късмет. Е, на нашите им трябва точно такова космическо чудо, за да запишат някакъв читав резултат в събота. Самите исландци са сметнали шансовете.

Заради лошото време, валежите и бурния вятър, мобилното приложение "Ловец на сияния" дава едва 10% шанс Aurora Borealis да се появи над Рейкявик този уикенд. Горе-долу толкова е и вероятността нашите да си тръгнат с точки.

Къде са те, къде сме ние?

Футболът дори не е най-популярният спорт на острова с население от едва 385 хиляди души, което е по-малко от живеещите във втория по големина град в България - Пловдив. В Исландия национален култ е хандбалът. Логично – мачовете се играят на закрито, а не навън, където вятърът е брутален. Няма и дъжд. Мъжкият тим по хандбал донесе сребро от олимпиадата в Пекин през 2008 г. – най-големия успех в историята на спорта в малката държава. И въпреки това близо 23 000 исландци се занимават активно с футбол.

Помните ли 2016 година?

Държавата, наричана дотогава "футболно джудже" направи луд фурор на европейското във Франция, като изхвърли Англия на 1/8-финал. Две години по-късно играха и на световното.

нес Исландия, напълно заслужено, е пред нас в световната ранглиста и гледа към бъдещето. Докато у нас младежкият ни национален отбор пак остана пред телевизорите за баражите за европейското, исландските младежи до 21 години разглобиха Швейцария с 5:1 и направиха 1:1 с Франция само за четири дни. Явно вадят талант след талант или пък просто се работи правилно в развиването на футбола.

Звезди за по 20 милиона срещу нашия психологически срив

В мъжкия тим на селекционера Арнар Гунлаугсон блести новата суперзвезда Ори Оскарсон. Нападателят е само на 22 години, но испанският "Реал Сосиедад" брои за него внушителните 20 милиона евро, а феновете на баските имат дори и песен за Оскарсон.

В атака е и Анри Гудьонсен – син на легендата Ейдур Гудьонсен, минал през школата на "Реал" (Мадрид) и понастоящем играч на "Блекбърн".

Забележително е, че в състава на Исландия има само един футболист от местното първенство. И това е ветеранът Гилфи Сигурдсон – последният мохикан от златното им поколение. Всичко останало е по чужбина.

А какво предлагаме ние насреща? Българският тим е закотвен на последното място в групата от Лигата на нациите с отчайващата 1 точка. А уж трябваше да се борим за промоция в по-горната дивизия на състезанието. Едно искаме и мислим, друга обаче е реалността. Селекционерът Александър Димитров сам си обра крушите след два срамни и исторически резила – първа в историята загуба от Люксембург (1:2) и горчиво 0:0 с Естония у дома.

Лесното свърши (не че е било лесно) и сега идва ред на страшното. В събота гостуваме в Рейкявик, а три дни по-късно – визита на Люксембург. Ефектът от смяната на треньора е нож с две остриета. Атанас Рибарски бе изкачен "на пожар" от юношите до 19 години, за да гаси пожара в първия тим. На каква продукция обаче ще заложи той на фона на тоталния психологически срив в съблекалнята, остава пълна загадка.

В Исландия нашите ще търсят светлина в тунела. Дано само накрая не се окаже, че вместо Северното сияние сме видели светлините на поредния идващ срещу нас влак.