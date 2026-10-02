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Антоанета Костадинова със злато от купа "България"

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Антоанета Костадинова Снимка: Startphoto.bg

Олимпийската вицешампионка от Токио 2020 Антоанета Костадинова ("Светкавица") стана шампион при жените на пневматичен пистолет 10 метра на турнира по спортна стрелба за купа "България" на стрелбищен комплекс "Гео Милев" в София. Втора остана съотборничката й и от "Светкавица" Мирослава Минчева, а трета е Зорница Бонева ("Тракия").

Стоян Пушков ("Бургас") спечели първото място на малокалибрен пистолет 2 х 30 при мъжете, следван от Самуил Донков и Димитър Събев.

Теа Илиева ("Левски") триумфира на пушка 10 метра с нов държавен рекорд във финала - 251.8 точки.

Утре (събота) Купа България продължава със спортен пистолет - жени, въздушен пистолет - мъже и 3 х 20 пушка - жени.

Антоанета Костадинова

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