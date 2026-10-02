Бразилец сяда на преговори с БФС да е треньор на националния, цената му е 1 млн. евро

Обявеният за почти сигурен нов селекционер на България - Силвиньо, може и да не поеме представителния ни тим. "24 часа" научи, че бразилецът, извел Албания до европейското първенство в Германия преди 2 г., наистина ще седне на преговори с президента на БФС Георги Иванов-Гонзо.

Това обаче не значи нищо. Първо - според информациите, Силвиньо има изисквания за заплатата. А тя не е никак малка - около милион евро на година. Отделно парите за неговите помощници - Пабло Сабалета, бивш играч на "Манчестър Сити", и Дорива, са към 500 хил. Или БФС трябва да плаща 1,5 млн. евро, за да си позволи услугите им.

От друга страна пък поемането на националния ни тим е сериозно предизвикателство с оглед на факта с какво разполагаме . И ако с нас бразилеца покаже очакваните резултати, това със сигурност ще бутне реномето му.

52-годишният Силвиньо, чието истинско име е Силвио Мендеш Кампос Жуниор, е бил треньор също на "Лион" и родния си "Коринтианс". Като играч на "Барселона" е победител в Шампионската лига през 2006 г.

Според отлично информиран източник той е бил канен и в "Лудогорец", след като германецът Райс избяга в "Трабзон", но е отказал, като е заявил, че не му се работи много на Балканите. Очевидно вече не мисли така.