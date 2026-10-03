Треньорът на Исландия е бивш девер на Ледената кралица Асдис Ран

Исландският селекционер Арнар Гунлаугсон със сигурност е чувал за България, преди предвождания от него отбор да се изправи срещу родните национали.

Като млад футболист Арнар записва няколко участия за юношеските и младежките национални отбори на Исландия. Той дебютира за представителния отбор на страната през април 1993 г. в приятелски мач срещу САЩ. В периода 1993–2003 г. записва общо 32 участия и отбелязва три гола. Последният му мач за националния отбор е приятелска среща с Финландия през април 2003 г., в която е заменен от Вейгар Пал Гунарсон.

По-малкият му брат Гардар (треньорът има и близнак Бярки, като и тримата са били исландски национали) е известен по нашите ширини.

В периода 2008-2010 г. той играе като нападател на ЦСКА. Но сред феновете със сигурност не е популярен с головите си умения, или с нещо показано на терена, а с това, че бе женен за моделката Асдис Ран. Ледената кралица, каквото прозвище придоби сексапилната блондинка, бе най-известната исландка у нас. Причината - заради провокативни фотосесии, Асдис се превръща в един от най-разпознаваемите секссимволи в България.

Тя участва в риалити предаването "Футболна съпруга" (2009), гостува в множество телевизионни шоу програми (като "Шоуто на Слави") и заснема емблематични горещи фотосесии за българските издания на еротични списания. По-късно обаче Ран се раздяла с Гардар. Иначе бившата етърва на селекционера на Исландия бе и кандидат за президент на родината си.