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https://www.24chasa.bg/sport/article/23666375 www.24chasa.bg

Голям проблем за Формула 1 в Малайзия - гумите са по-бавни

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Голям проблем възникна за пилотите от Формула 1. Оказа се, че пистата “Сепанг” в Малайзия яде гумите доста по-бързо и те са с над 2 секунди по-бавни от това, което предвиждаха от “Пирели”.

В Малайзия реално се провежда Голямата награда на Бахрейн, която бе отменена заради войната в Близкия изток.

В първите две тренировки най-бързи бяха Макс Верстапен с “Ред Бул” и Шарл Льоклер с “Ферари”.

Във втората двата болида на лидерите в шампионата от “Мерцедес” Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел пък бяха извън първата петица. А те получиха 17 подобрения в колите си, които са разрешени от правилника.

Очаква се един куп пилоти да получат наказания заради надвишаване на разрешените промени в двигателите, като един от тях е Исак Хаджар с “Ред Бул”.

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