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“Дея” представи Цецо Соколов

Велизар Маджаров

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Цветан Соколов бе представен като ново попълнение в “Дея Волей” за новия сезон. Той ще се оправи в близките дни и започва подготовка. Снимка: Авторът

“Дея Волей” представи днес официално бившия капитан на националния отбор Цветан Соколов, както и  нов спонсор.

“Връщам се да играя в България след 18 годишна пауза. Проектът на “Дея” ме спечели. Ще гоня първа титла у нас. Сглобихме боеспособен състав, който ще е конкурентен на водещите тимове”, заяви на пресконференция Цветан Соколов, който ще играе с №19.

36-годишният диагонал призна, че травмата в глезена не е особено сериозна и ще поднови пълноценни  тренировки до 4-5 дни.

“Идването на играч от световна класа като Цветан е нещо извънземно за България”, призна Валентин Братоев.

Президентът на тима д-р Александър Маджуров обяви, че пенсионери и деца до 7 години ще влизат гратис на мачовете в зала “Младост”. Масовите билети ще  са на цена от 5 евро, а срещу символичното едно евро ще е достъпът за мачовете за всички ученици.

Освободен е бразилецът Виктор Алкантара Витао.

Цветан Соколов бе представен като ново попълнение в “Дея Волей” за новия сезон. Той ще се оправи в близките дни и започва подготовка. Снимка: Авторът

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