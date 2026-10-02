“Дея” представи Цецо Соколов

“Дея Волей” представи днес официално бившия капитан на националния отбор Цветан Соколов, както и нов спонсор.
“Връщам се да играя в България след 18 годишна пауза. Проектът на “Дея” ме спечели. Ще гоня първа титла у нас. Сглобихме боеспособен състав, който ще е конкурентен на водещите тимове”, заяви на пресконференция Цветан Соколов, който ще играе с №19.
36-годишният диагонал призна, че травмата в глезена не е особено сериозна и ще поднови пълноценни тренировки до 4-5 дни.
“Идването на играч от световна класа като Цветан е нещо извънземно за България”, призна Валентин Братоев.
Президентът на тима д-р Александър Маджуров обяви, че пенсионери и деца до 7 години ще влизат гратис на мачовете в зала “Младост”. Масовите билети ще са на цена от 5 евро, а срещу символичното едно евро ще е достъпът за мачовете за всички ученици.
Освободен е бразилецът Виктор Алкантара Витао.