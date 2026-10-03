11,00 ч Формула 1, Бахрейн, квалификация "Диема спорт" 3
12,00 ч Тенис, турнир в Пекин Max Sport 1
13,00 ч Падел, турнир в Ротердам Max Sport 4
14,00 ч Футбол, "Крумовград" - "Спартак" (Пл) "Диема спорт"
14,00 ч Голф, турнир Alfred Dunhill Max Sport 2
14,30 ч Футбол, "Честърфийлд" - "Транмиър"
15,00 ч Колоездене, обиколка на Емилия Eurosport 1
15,30 ч Рали, Сардиния Max Sport 3
16,00 ч Финландия - Албания "Диема спорт" 3
16,15 ч Колоездене, обиколка на Любляна Eurosport 1
18,15 ч Колоездене, обиколка на Мюнстерланд Eurosport 1
19,00 ч Исландия - България Max One
19,00 ч Хърватия - Англия "Диема спорт" 3
19,00 ч Беларус - Сан Марино "Диема спорт"
19,00 ч Естония - Люксембург "Диема спорт" 2
21,45 ч Испания - Чехия "Диема спорт" 3
21,45 ч Северна Македония - Шотландия "Диема спорт" 2
21,45 ч Швейцария - Словения "Диема спорт" 3
0,00 ч Голф, Блек дезърт чемпиъншип Eurosport 2
9,00 ч Снукър, Шотландия оупън Eurosport 1
2,00 ч НХЛ, "Тампа Бей" - "Вашингтон"
3,00 ч Тенис, турнир в Токио Max Sport 1
3,00 ч ММА, Наталия Силва - Уан Кон Max Sport 2
8:00 ч Moto GP, Гран При на Япония Max Sport 3