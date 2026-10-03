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Спорт по телевизията днес

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Националите по футбол гостуват на Исландия в мач от Лигата на нациите. Снимка: Startphoto.bg

11,00 ч Формула 1, Бахрейн, квалификация "Диема спорт" 3

12,00 ч Тенис, турнир в Пекин Max Sport 1

13,00 ч Падел, турнир в Ротердам Max Sport 4

14,00 ч Футбол, "Крумовград" - "Спартак" (Пл) "Диема спорт"

14,00 ч Голф, турнир Alfred Dunhill Max Sport 2

14,30 ч Футбол, "Честърфийлд" - "Транмиър"

15,00 ч Колоездене, обиколка на Емилия Eurosport 1

15,30 ч Рали, Сардиния Max Sport 3

16,00 ч Финландия - Албания "Диема спорт" 3

16,15 ч Колоездене, обиколка на Любляна Eurosport 1

18,15 ч Колоездене, обиколка на Мюнстерланд Eurosport 1

19,00 ч Исландия - България Max One

19,00 ч Хърватия - Англия "Диема спорт" 3

19,00 ч Беларус - Сан Марино "Диема спорт"

19,00 ч Естония - Люксембург "Диема спорт" 2

21,45 ч Испания - Чехия "Диема спорт" 3

21,45 ч Северна Македония - Шотландия "Диема спорт" 2

21,45 ч Швейцария - Словения "Диема спорт" 3

0,00 ч Голф, Блек дезърт чемпиъншип Eurosport 2

9,00 ч Снукър, Шотландия оупън Eurosport 1

2,00 ч НХЛ, "Тампа Бей" - "Вашингтон"

3,00 ч Тенис, турнир в Токио Max Sport 1

3,00 ч ММА, Наталия Силва - Уан Кон Max Sport 2

8:00 ч Moto GP, Гран При на Япония Max Sport 3

Националите по футбол гостуват на Исландия в мач от Лигата на нациите.
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