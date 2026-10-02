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Питас с асистенция за победа на Кипър, под свирката на Гидженов Черна гора би Латвия навън

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Радослав Гидженов

Кипър записа първата си победа в тазгодишното издание на Лигата на нациите след успех с 2:0 срещу Армения в Никозия.

Леонидас Кономис откри резултата в 19-ата минута, а Андроникос Какулис удвои в 31-ата след асистенция на нападателя на ЦСКА Йоанис Питас.

В 52-рата минута домакините останаха с човек по-малко, след като Пилеас получи директен червен картон, но успяха да запазят аванса си.

Питас започна като титуляр и бе сменен в 84-а минута от Георгиу.

Кипър е на второ място в група 2 на Лига С с четири точки.

Лидер с пълен актив е тимът на Черна гора, който надви 2:1 като гост Латвия и записа трети успех поред.

Главен съдия на мача бе Радослав Гидженов.

Радослав Гидженов

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