България до 17 г. разби 4:0 Малта в Правец

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Юношеският национален отбор на България до 17 г. постигна убедителна победа с 4:0 над Малта в приятелска среща, играна в Правец. Това бе третата проверка за селекцията на Светослав Петров в рамките на настоящия подготвителен лагер.

Българските национали решиха до голяма степен изхода на двубоя още преди почивката. Марк Илков откри резултата в 19-ата минута, а Александър Найч се разписа два пъти - в 26-ата и 43-ата минута, за да оформи аванс от 3:0 след първото полувреме.

След почивката България продължи да контролира срещата, а в 70-ата минута Петър Петров отбеляза четвъртото попадение за крайното 4:0.

Проверката е част от подготовката на България за предстоящите европейски квалификации през ноември. Преди двубоя с Малта възпитаниците на Светослав Петров изиграха две приятелски срещи срещу Естония в Етрополе, като и двете завършиха при резултат 1:1.

За тима ни предстои втора контролна среща с Малта на 4 октомври.