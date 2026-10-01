Почина дългогодишен треньор в спортната гимнастика

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С прискърбие съобщаваме, че почина Кирил Димчев - дългогодишен треньор по спортна гимнастика в женското направление, посветил години от живота си на развитието на този красив и труден спорт, съобщиха от федерацията.

"През последните години той беше и гост коментатор на Българската национална телевизия по време на преките предавания на състезанията от Световната купа по спортна гимнастика във Варна, където споделяше своите знания и професионален поглед към изявите на гимнастиците.

Ръководството на Българската федерация по гимнастика изказва искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които са го познавали и са работили с него.

Поклонението ще се състои в понеделник - 05.10.2026 г. от 12:00 часа в гробищен парк "Бакърена фабрика", гр. София", написаха от централата.