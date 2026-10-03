Клоп след победа №1 с Германия: Има ли бира в автобуса?

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Юрген Клоп демонстрира отново свежарското си настроение след първата победа начело на Германия.

В мач от Лигата на нациите бундестимът удари 2:0 Сърбия в Мюнхен, като изпусна доста по-изразителен успех. Клоп бе запитан на пресконференцията как ще отбележи победата.

“Нямам представа, нямам опит с това. Никога не съм печелил мач като треньор на националния отбор.

Имаме ли бира в автобуса?”, попита той пресаташето, седящо до него. “В “Ливърпул” обичах да пия по бира след гостувания”, каза още Клоп.

В неделя за него и момчетата му предстои последният мач от този прозорец. Той е гостуване на Гърция, от която немците паднаха 0:1 у дома.

