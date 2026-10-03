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https://www.24chasa.bg/sport/article/23667247 www.24chasa.bg

Роналдо се нацупил и заради сина си

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Кристиано Роналдо-младши с екипа на Португалия Снимка: instagram.com/crjuniorr7

Защитаващата трофея си Португалия си бие наред в Лигата на нациите, но всички се занимават с нарцистичната самоотлъчка на мегазвездата Кристиано Роналдо.

И при 4:2 над Дания в Копенхаген акцентът бе скандалът с 41-годишния нападател в главната роля. Кристиано се нацупи, че остана резерва при 2:1 над Норвегия в Осло, и с частния си самолет напусна лагера на родината си.

Сега португалската федерация изготвя план за помирение с него. Според информация на вестник “Рекорд” обаче има още една причина Роналдо да е ядосан.

Тя е, че синът на Кристиано и негов пълен адаш, който тренира в школата на неговия саудитски клуб “Ал Насър”, не е бил повикан в състава на националния на Португалия до 17 г.

Роналдо-младши вече игра за този до 16 г. и се разписа за него, но сега не е предвиден за горната възраст.

Кристиано Роналдо-младши с екипа на Португалия Снимка: instagram.com/crjuniorr7

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