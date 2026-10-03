Схема с 3-ма в защита ключова тенденция на световното

Техническата изследователска група и отделът за анализ на футболните постижения на ФИФА публикуваха 500-страничен доклад за световното това лято в Северна Америка.

Всички 104 мача от турнира бяха наблюдавани с помощта на съвременни методи за анализ на данни и видеозаписи, като бяха идентифицирани 11 ключови тактически и технически тенденции.

“Голямата промяна между 2022 и 2026 г. е разнообразието от различни тактически стилове, които наблюдавахме, и начинът, по който отборите успяваха да прилагат успешно тези различни стратегии. Изграждането на атаката при схема с трима защитници беше нещо, което отбелязахме като много важно, но не бе практикувана от шампиона Испания. Това е посоката, в която виждаме, че все повече отбори се насочват”, коментира ръководителят на техническата група Том Гарднър.

Сред ключовите тактически иновации, които посочва докладът освен играта с трима защитници, са ротацията на фланговите играчи, промяната на точката на атака, атакуващите преходи, структурираната висока преса, защитните блокове и контрапресата.

“Появяват се нови идеи. Нашата отговорност е да ги идентифицираме, да разберем тяхното значение и да споделим тази информация с футболната общност”, заяви пък директорът по глобалното развитие на футбола във ФИФА Арсен Венгер.

