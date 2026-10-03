Италия с 1:1 срещу Франция в Париж, Полша наби 6:0 Румъния (резултати от Лигата на нациите)

Резултати от Лигата на нациите:
Белгия – Турция 3:0
Де Бройне (10, 59), Лукаку (76)
Франция – Италия 1:1
Олисе (55); Бастони (68)
Босна и Херцеговина – Швеция 1:1
Алайбегович (80); Гьокереш (71)
Унгария – Грузия 1:0
Керкез (35)
Полша – Румъния 6:0
Левандовски (24-дузпа, 47, 86), Гита (49-автогол), Желински (62), Беднарек (66)
Украйна – Северна Ирландия 0:3
Браун (9, 61), Прайс (22)
Фарьорски острови - Словакия 1:1
Юстинусен (66); Ватнхамар (38-автогол)
Казахстан – Молдова 1:2
Алип (64); Клешченко (45+1), Попеску (50)
Кипър – Армения 2:0
Кономис (19), 2:0 Какулис (31)
Латвия – Черна гора 1:2
Стродс (82); Аджич (3, 56)