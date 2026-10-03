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Италия с 1:1 срещу Франция в Париж, Полша наби 6:0 Румъния (резултати от Лигата на нациите)

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Снимка: Ройтерс

Резултати от Лигата на нациите:

Белгия – Турция 3:0

Де Бройне (10, 59), Лукаку (76)

Франция – Италия 1:1

Олисе (55); Бастони (68)

Босна и Херцеговина – Швеция 1:1

Алайбегович (80); Гьокереш (71)

Унгария – Грузия 1:0

Керкез (35)

Полша – Румъния 6:0

Левандовски (24-дузпа, 47, 86), Гита (49-автогол), Желински (62), Беднарек (66)

Украйна – Северна Ирландия 0:3

Браун (9, 61), Прайс (22)

Фарьорски острови - Словакия 1:1

Юстинусен (66); Ватнхамар (38-автогол)

 Казахстан – Молдова 1:2

Алип (64); Клешченко (45+1), Попеску (50)

Кипър – Армения 2:0

 Кономис (19), 2:0 Какулис (31)

Латвия – Черна гора 1:2

Стродс (82); Аджич (3, 56)

Снимка: Ройтерс

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