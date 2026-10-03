Федерацията по волейбол въведе у нас тестовите промени на FIVB

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Управителният съвет на Българската федерация по волейбол проведе заседание в Стара Загора, на което бяха приети важни решения, свързани с организацията на предстоящия състезателен сезон, обявиха от централата.

На заседанието бяха приети правилата относно спортния календар за провеждане на първенствата и националните купи и суперкупи при мъже, жени и подрастващи.

Управителният съвет прие и тестовите промени в правилата на играта от Международната федерация по волейбол (FIVB), касаещи някои основни положения на играта и инфраструктурни особености на залите.

Сред тях е увеличаването на броя на смените от 6 на 8.

Променен е и критерият за задържана топка, наложен за първи път по време на тазгодишното издание на Лигата на нациите. При този критерий, когато топката е хваната и хвърлена, с променена от атакуващия състезател посока на движение, всяко „натискане" на топката с две ръце, всяко отиграване при наличието на продължителен контакт на атакуващия с топката трябва да се отсъди като грешка. Само класическото кратко пускане с върха на пръстите ще бъде разрешено.

Прехвърляне на топката към противника с подаване с две ръце над глава е разрешено, ако при изпълнението му топката не е хваната и хвърлена или няма удължен контакт на състезателя с топката.

Промяна има и по отношение на топка, докоснала тавана.

Правилото следва да се тълкува по следния начин: Ако след първи или втори удар на отбор топката докосне тавана на залата (вкл. лампи, греди и др. инфраструктура, захваната постоянно за него) НАД игралната площ на съответния отбор и отборът може да я отиграе, разиграването не се прекъсва.

Приетите тестови промени ще бъдат прилагани в състезанията под егидата на Българската федерация по волейбол в съответствие с решенията и насоките на FIVB.